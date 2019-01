Soros s’en prend à Xi Jinping , « le plus dangereux ennemi » des sociétés démocratiques

Le milliardaire philanthrope George Soros s’en est pris à la Chine et à son président Xi Jinping, qu’il a qualifié de « plus dangereux ennemi » des sociétés libres et démocratiques, lors d’un discours à charge à Davos.

« La Chine n’est pas le seul régime autoritaire du monde, mais c’est sans aucun doute le plus riche, le plus fort et le plus développé en matière d’intelligence artificielle », a-t-il dit lors du dîner qu’il organise chaque année en marge du Forum économique mondial.

« Cela fait de Xi Jinping le plus dangereux ennemi de ceux qui croient en des sociétés libres » a dit George Soros lors de ce rendez-vous très couru chaque année dans la station de ski des Alpes suisses.

Il a aussi appelé les Etats-Unis à « sévir » contre les groupes technologiques chinois Huawei et ZTE.

L’année dernière, George Soros avait pris pour cible les géants de l’internet, comme Facebook, dont il a dit jeudi qu’ils s’étaient « vendus eux-mêmes pour maximiser leurs profits ».

Cette fois, l’ancien financier américain d’origine hongroise a donc surtout pris Pékin en ligne de mire.

« L’an dernier, je pensais encore que la Chine devait êre davantage intégrée dans les institutions de gouvernance mondiale, mais depuis le comportement de Xi m’a fait changer d’avis », a-t-il affirmé.