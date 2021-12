Soudan : deux milliards de dollars nécessaires pour l’aide humanitaire (Onu)

L’Organisation des Nations unies a lancé un appel mondial visant à récolter près de deux milliards de dollars d’aide humanitaire pour le Soudan.Ces fonds visent à « sauver des vies » parmi les déplacés internes, les personnes qui sont récemment retournées dans leur lieu d’origine, les réfugiés accueillis par le Soudan et les Soudanais vulnérables, affirme Selon l’Organisation des Nations unies (Onu)

Selon l’Onu, la famine guette à nouveau des millions de Soudanais. Un Soudanais sur trois aura besoin d’une aide humanitaire en 2022, soit plus de 14 millions de personnes indique Les Nations unies. Cela représente environ 800.000 personnes de plus qu’en 2021. Et sur ce nombre, plus de 9 millions auront besoin d’une aide d’urgence, alerte l’organisation internationale.

« Les partenaires humanitaires recherchent 1,9 milliard de dollars pour fournir une aide et un soutien humanitaires à 10,9 millions de personnes parmi les plus vulnérables », a déclaré, dans un communiqué parvenu lundi à APA, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’Onu, Khardiata Lo Ndiaye.

Le plan prévoit la préparation de la réponse aux inondations récurrentes, aux conflits et aux épidémies, informe la note. Parmi les services vitaux prioritaires, il y a les services de santé essentiels, la prévention et le traitement des maladies d’origine hydrique et vectorielle, l’accès à l’éducation, les moyens de subsistance, l’eau et l’assainissement, poursuit le document.

Plus de 2,7 millions de personnes sont déjà confrontées à des conditions de crise ou d’insécurité alimentaire aiguë au Soudan, avait alerté en mi-novembre dernier le Programme alimentaire mondial (Pam).

« L’insécurité alimentaire est due à une crise macroéconomique, qui entraîne des taux d’inflation exceptionnellement élevés », avait indiqué l’Agence onusienne, faisant état d’une hausse de l’inflation de « plus de 300 % sur un an. »

D’après l’Onu, les partenaires humanitaires ont jusqu’ici aidé plus de 7 millions de personnes dans le besoin. Environ 5 millions de personnes ont reçu une aide alimentaire et une assistance aux moyens de subsistance, et 2,4 millions de personnes ont pu accéder à des services de santé.

Cependant, souligne l’Onu, dans de nombreux cas, l’ensemble de l’assistance ou la gamme de services fournis n’étaient pas complets, car les agences ont dû réduire ou restreindre la portée de leur réponse en raison du manque de financement.