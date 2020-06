S&P Global Ratings confirme la notation triple A de la BAD

L’agence de notation financière S&P Global Ratings a confirmé vendredi la notation de crédit « AAA/A-1+ » à court et long terme attribuée à la Banque africaine de développement (BAD), assortie d’une perspective stable, indique une note de la Banque publiée lundi.S&P Global Ratings a évalué de manière « positive le profil de risque » de la BAD, ainsi que l’adéquation de ses fonds propres, la solidité de sa stratégie de financement et de son niveau de liquidité. Et ce, grâce au soutien fort de ses actionnaires et l’adéquation de son système de gouvernance et de gestion.

Fort de ces données, l’agence de notation financière a maintenu la note « AAA » de la dette à long terme de la BAD. Cette performance reste également soutenue suite à l’augmentation historique du capital de la Banque à hauteur de 67 233 milliards Fcfa, en octobre 2019.

Cette perspective stable est aussi due à la reconstitution du Fonds africain de développement et le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), en décembre 2019.

Selon S&P Global cette notation reflète les prévisions de la banque qui indiquent qu’ « au cours des deux prochaines années, la BAD gérera avec prudence son capital, tout en maintenant un niveau de liquidité élevé assorti à un portefeuille de placement de qualité, et en poursuivant une stratégie de financement solide ».

L’agence assure que « les actionnaires continueront à apporter leur soutien en réglant leurs contributions au capital de la Banque selon le calendrier établi ». Ce qui devrait permettre à l’institution de bénéficier du traitement accordé aux créanciers privilégiés, et de gérer avec prudence la croissance des prêts accordés au secteur privé au regard de son mandat.

Avec cette solidité financière, l’agence de notation financière estime que la banque jouera un rôle clé de soutien à la région, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a affecté les économies des Etats et le portefeuille des entreprises.

Pour atténuer l’impact de la crise liée à la pandémie de Covid-19, l’institution a approuvé une aide d’urgence d’un montant maximum de 10 milliards de dollars en 2020, dont 6,9 milliards seront financés directement par la Banque et le reste par son guichet concessionnel.

« Nous nous félicitons de la décision prise par l’agence S&P Global Ratings de réaffirmer la notation AAA/A-1+ de la banque. Cette décision reflète la grande solidité financière de l’institution, sa gestion prudentielle du risque et la qualité de sa gouvernance », a réagi le président de la BAD, Akinwumi Adesina.

M. Adesina s’est engagé à « maintenir la banque à ce niveau d’excellence », avec le plein soutien de tous les actionnaires, afin d’apporter aux pays membres régionaux un appui essentiel en termes de financement, de connaissance et de soutien aux politiques, durant cette période de pandémie de Covid-19.