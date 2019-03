Takana Zion: « Dieu contrôle l’univers… »

Takana Zion a eu une réaction plutôt surprenante sur les menaces proférées contre lui ce dimanche 24 mars 2019 par le Président Alpha Condé.

Takana Zion avait récemment fait une vidéo dans laquelle il s’était violemment attaqué au pouvoir d’Alpha Condé. Le reggeaman guinéen avait averti qu’il ne sera pas question pour lui de soutenir un quelconque projet de troisième mandat pour Alpha Condé. « Je préviens les petits drogués soi-disant reggae-mans ou quoi, celui qui m’insultera (…), j’ai donné l’ordre pour que tout petit drogué qui sera pris en train de m’insulter soit arrêté, et subira la rigueur de la loi », a averti Alpha Condé ce dimanche 24 mars au siège du RPG Arc-en-ciel. Interrogé, Takana Zion a eu une réaction plutôt surprenante face aux menaces d’Alpha Condé. « Tout marche, tout est beau et agréable. Dieu contrôle l’univers. Je n’ai plus rien à dire », a confié Takana Zion au micro d’une journaliste de notre rédaction.