Takana Zion maintient sa décision de s’opposer au 3éme mandat d’Alpha Condé

Aprés sa sortie médiatique dans l’émission les grandes gueules, la semaine dernière. Le reggaeman, Takana Zion a été contraint de quitter la Guinée. Loin de son pays natal, le chanteur assure qu’il maintient sa décision de s’opposer au 3 éme mandat d’Alpha Condé .

Extrait de son passage dans les grandes gueules:

« Peut-être que j’ai parlé avec un ton fort, mais je ne crois pas avoir utilisé un mot déplacé. J’ai dit ‘avec tout le respect que j’ai pour le Pr Alpha Condé, je ne peux pas soutenir un 3ème mandat’. Parce qu’à mon avis, à 92 ans, il n’a pas du tout la capacité morale, intellectuelle et même physique de diriger encore la Guinée pendant 5 ans »

« Ce qui se passe en Guinée, c’est trop, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. J’ai commencé à aller en France dans les années 2007. Deux ans après, c’était la fin du régime de Lansana Conté. Alpha Condé est venu, on a dit la Guinée is back, il a nourri beaucoup d’espoirs chez les jeunes guinéens et des adultes qui se sont dit ‘c’est la première fois que nous allons avoir un président qui va faire deux mandats et organiser les élections et recevoir le prochain président et aller continuer une autre vie », indique le reggaeman guinéen dans Couleurs tropicales sur RFI

Avant de souligner que « ça allait être vraiment la plus grande chose que le Pr Alpha Condé allait offrir aux guinéens, c’est-à-dire l’alternance. Malheureusement, tout ce contre quoi il s’est battu, il y a des gens aujourd’hui qui sont en train de l’encourager à faire la même chose. Ce n’est pas du tout agréable. Toute la population est déçue. Même les gens qui travaillaient avec le Pr Alpha Condé sont déçus, beaucoup d’entre eux ne soutiennent pas le projet. Il n’y a que quelques individus en Guinée qui alimentent le projet du 3ème mandat parce qu’ils ont leurs intérêts ».

A-t-il été forcé de prendre la route de l’exil à cause de ses opinions?