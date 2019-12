Tanger : Saisie record de plus de 16 tonnes de résine de cannabis

Les services douaniers du port Tanger-Med, ont, en collaboration avec les éléments de la sûreté nationale, saisi une quantité record de 21 tonnes de résines de cannabis dissimulées dans des caisses en bois à bord d’une remorque reliée à un camion de transport international immatriculé au Maroc.Selon un communiqué de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN), le conducteur a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

Les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications au Maroc et en Europe, fait savoir la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables des services sécuritaires pour lutter contre toutes les formes de trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.