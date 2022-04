Tanzanie : le « leadership » de la présidente Samia Hassan primé

L’édition 2022 du Trophée Babacar Ndiaye, consacrant les personnalités africaines engagées dans le développement des infrastructures de transport sur le continent, a été décernée à la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan.gée de 61 ans, Mme Hassan a bouclé en mars passé la première année de son mandat à la tête de la Tanzanie. Vice-présidente jusqu’au décès de John Magufuli, elle doit rester au pouvoir jusqu’en 2025, fin prévue du mandat de son prédécesseur. Mais déjà, son action commence à être magnifiée sur le continent.

Le 31 mars dernier à Abuja, capitale du Nigeria, le Comité de sélection du Trophée Babacar Ndiaye des « Africa Road Builders » l’a désignée en effet comme lauréate de l’édition 2022 de cette distinction.

Selon le communiqué reçu vendredi à APA, la seule femme cheffe d’Etat en exercice en Afrique a été distinguée pour son « leadership personnel et ses énormes engagements et investissements » à étendre les routes et le réseau de transports ferroviaires de son pays. Cette originaire de l’archipel semi-autonome de Zanzibar succède ainsi au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, lauréat en 2021.

Pour opérer son choix, le Comité de sélection a notamment invoqué l’appui de 290 millions de dollars de la Banque africaine de développement (Bad) pour la redynamisation des transports routiers, ferroviaires et aériens de la Tanzanie. Il a aussi tenu compte du contrat de 172,2 millions de dollars signé avec la China Corporation Limited pour la fourniture au pays de 1430 wagons de fret modernes, en vue de la mise en œuvre de l’ambitieux programme de chemin fer de la Tanzania Railways Corporation.

Babacar Ndiaye, ce « chevronné »…

Enfin, le Comité a noté le lancement officiel de la construction du projet historique de la rocade extérieure de la ville de Dodoma. Ce projet a été lancé le 11 février dernier par la présidente Samia Hassan en présence du président du Groupe de la Bad, Dr Akinwumi Adesina.

« Nous adressons nos chaleureuses félicitations à la présidente Samia Hassan et au peuple tanzanien. La remise du trophée aura lieu lors de la conférence finale de The Africa Road Builders, prévue en marge des prochaines Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement », souligne le Comité de sélection.

Parrainé par le président de la Bad, le Trophée Babacar Ndiaye est organisé par Acturoutes, une plateforme d’information sur les infrastructures et le réseau routier en Afrique et l’organisation Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (MIFA), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières.

Ce prix a été créé en l’honneur de l’économiste sénégalais Babacar Ndiaye, décédé en 2017 à l’âgé de 82 ans et qui fut président de la Bad de 1985 à 1995. Né à Conakry d’un père sénégalais et d’une mère guinéenne, il est décrit comme un économiste chevronné pour avoir participé à donner un certain élan à l’économie africaine en aidant à l’émergence de jeunes entrepreneurs.