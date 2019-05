Tchad: des produits alimentaires exonérés de TVA et de droits de douane

Un arrêté signé par les ministres des Finances, Mahamat Allali Abakar et par celui du Commerce, Ahmat Mahamat Bachir exonére certains produits alimentaires de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et droits de douane.Les produits concernés par cette décision sont le riz, la farine, l’huile et les pâtes alimentaires.

Les responsables des Douanes et Impôts sont instruits de mettre en œuvre cette décision qui intervient quelques jours après le lancement de l’opération « juste prix » par la Chambre de commerce consistant à réduire de 15% certains produits alimentaires de première nécessité.