Tchad : hausse de 38,6% des recettes pétrolières au deuxième trimestre 2019

Les recettes pétrolières tchadiennes recouvrées au deuxième trimestre 2019 se chiffrent à 154,9 milliards de FCFA contre 111,8 milliards de FCFA à la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 38,6%, renseigne une note du ministère des Finances parvenue à APA jeudi.« Cette amélioration des recettes pétrolières s’explique par l’augmentation en volume de la production de pétrole brut, la hausse du cours de Brent et la dépréciation de taux de change USD/FCFA », souligne le document.

« Le volume de la production et des exportations de pétrole brut augmente respectivement de 22,9 % et 23,9 % par rapport au 2e trimestre de l’année précédente ». Cette situation s’explique, d’après le document du ministère, par l’augmentation de la production de pétrole brut des opérateurs CNPCIC (+47,3%) bien que d’autres comme Glencore (-0,6%) et EEPCI (-11,1%) ont connu des baisses de production.

Par ailleurs, une hausse de la consommation de l’essence et du Fuel Lourd a été constatée, notamment au cours de ce trimestre, « respectivement de 21,1% et 184,6% par rapport au 2e trimestre 2018 ».

« En revanche, les consommations du gasoil, du kérosène et du gaz de pétrole liquéfié, quant à elles, diminuent respectivement de 7,8%, 0,1% et 4,5% par rapport au 2e trimestre 2018 », ajoute le même document.