Tchad : La troisième édition du championnat national débute dimanche

La fédération tchadienne de football a annoncé samedi, par un communiqué de presse, que la troisième édition du championnat national de football sera lancé ce dimanche avec douze équipes du pays, répartis dans deux poules de six équipes.Après les phases phases régionales, douze clubs dont huit de provinces et quatre de la capitale N’Djaména vont disputer la phase finale pour le titre. Selon la fédération, les clubs qui participent à cette phase finale dite de plays-off, ont été en tête des phases préliminaires dans leur région respective.

Les équipes en compétition sont les Eléphants du Salamat, Rénaissance FC d’Abéché, Renaissance FC de Moussoro, Boule d’Or de Pala, As Commune de Kélo, Avenir FC de Sarh, Educa FC de Moundou, Scorpions de Faya et les quatre clubs de la capitale N’Djaména (AS Coton Tchad SN, RFC, Gazelle FC et Tout Puissant Elect Sport (N’Djamena). Les plays-off vont se jouer du 09 au 25 juin.

Les deux précédentes éditions ont été remportées, respectivement par Gazelle et Elect Sport, tous deux clubs de la capitale.