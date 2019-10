Tchad:baisse des prix à la consommation des produits alimentaires

L’indice national des prix à la consommation au troisième trimestre 2019 de l’institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (Inseed), parvenu jeudi à APA, indique une baisse de 2,1% des produits alimentaires et boissons non alcoolisées.Cette baisse est due principalement, selon l’Inseed, à la dépréciation des prix de pain et céréales (-8,4%), poissons (-0,8), viandes (-0,8%), fruits (-5,3%), café, thé, et cacao (-2,3%), eau minérale, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et légumes (-2,0%).

L’Inseed relève aussi que la baisse de l’indice des prix de « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » a été atténuée par la hausse des prix des légumes et tubercules (+6,2%), huiles et graisses (+0,7%), lait, fromage et œufs (+1,0%) et produits alimentaires (+2,1%).

La dépréciation de l’indice des prix du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » de 3,1% en ce trimestre est expliquée par la baisse des prix de combustibles solides (-8,6%), gaz (0,4%) et des loyers effectivement payés par les locataires (-1,4%).

Il est constaté, par contre, une hausse des prix des fournitures pour travaux d’entretien et de réparation de logements (+0,1%) et combustibles liquides (+0,1%). En variation trimestrielle et annuelle, l’indice des prix de cette fonction a baissé respectivement de 0,1% et 1,5%.

En ce qui concerne les « meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison », la baisse de l’indice des prix de 1,1% observée est justifiée par la diminution des prix de verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage (-0,5%), gros appareils ménagers, électriques ou non (-0,8%), meubles, articles d’ameublement (-1,0%), articles de ménage en textiles (11,8%) et biens d’équipements ménagers non durables (-2,3%).

Toutefois, l’on note une hausse des prix des gros outillages et matériels (+1,8%) et services domestiques et services ménagers (+0,1%).