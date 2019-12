TCMG: Coup d’envoi de la 4ème édition a Conakry.

Le coup d’envoi de la 4ème édition du Tournoi de football Corporatif des Médias Guinéens aura lieu ce jeudi 05 Décembre 2019.

En effet, après la victoire de Nostalgie FM en 2016 et RTG en 2017 et 2018. Les 24 protagonistes sont hâtes que la 4ème édition commence tant le suspense est de taille.

Le tournoi de football Corporatif des médias Guinéens est organisé pour le plaisir et l’épanouissement des personnels de la presse. Il leur sert de passerelle entre une fin d’année de dur labeur et le début d’un nouvel an.

Wassolon Agency Communication, a la main sur le règlement général du dudit tournoi pour en faire une affaire strictement dédiés aux professionnels de la presse guinéenne.

Elle veillera a exfiltrer « les mercenaires » des rangs de toute équipes qui sera tentées d’en enrôler un ou plusieurs. S’exposant alors a une exclusion pure et simple.

La cérémonie de la 4ème édition sera marque par la présence de plusieurs personnalités.