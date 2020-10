Tension à Conakry : l’UFDG annonce la mort de trois jeunes garçons

L’opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué, lundi, avoir remporté la présidentielle guinéenne dès le premier tour, sans attendre les résultats officiels. Des scènes de liesse ont suscité de premières tensions dans le pays.

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a annoncé la mort de trois jeunes garçons. Le parti accuse les forces de défense et de sécurité d’avoir « réprimé dans le sang » des partisans de Cellou Dalein Diallo qui « célébraient pacifiquement la victoire de leur candidat ».

L’UFDG assure que les forces de défense et de sécurité ont « tiré à balles réelles sur la foule à Conakry entrainant plusieurs blessés et la mort de trois jeunes garçons : Thierno Nassirou Sylla, 13 ans ; Mamadou Saidou Diallo, 14 ans et Abdoulaye Diouma Diallo, 18 ans ».

Dans un message, Cellou Dalein Diallo a présenté ses condoléances aux familles des victimes avant de condamner avec la « plus grande fermeté ces nouveaux crimes à mettre à l’actif d’Alpha Condé ».

Notons que La CENI a jugé « prématurée », « nulle et de nul effet » la déclaration de Cellou Dalein Diallo. C’est à la CENI qu’il appartient d’annoncer les résultats provisoires, probablement « d’ici à la fin de la semaine », puis à la Cour constitutionnelle de les valider, a rétorqué l’instance.