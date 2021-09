Tenue de la Haute commission mixte maroco-mauritanienne dans les semaines à venir (Bourita)

La Haute Commission Mixte et le Forum des hommes d’affaires maroco-mauritanien se tiendront dans les semaines à venir, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.Lors d’une conférence de presse à l’issue d’une entrevue avec son homologue mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, le ministre a révélé que le Maroc et la Mauritanie sont unis par des liens solides sous l’impulsion des chefs d’Etat des deux pays qui veillent à sauvegarder la spécificité et la solidité des relations bilatérales.

Il a ajouté que les entretiens ont porté sur les moyens de promouvoir davantage ces liens, surtout sur le plan des consultations politiques bilatérales et de la coordination au sujet de toutes les questions, principalement celles inhérentes au volet humain, un pilier important dans les relations entre les deux pays.

« Les relations humaines entre le Maroc et la Mauritanie sont uniques et distinguées », a soutenu M. Bourita , notant que plus de 60% des étudiants arabes au Maroc sont des Mauritaniens, ajoutant que la formation et l’échange d’expertises sont comme ils l’ont été toujours un des fondamentaux des relations entre les deux pays.

Il a aussi fait savoir que la Mauritanie occupe une place privilégiée sur le registre de l’octroi des bourses et les inscriptions dans les grandes écoles et les universités marocaines et ce, au vu de l’excellence des relations de bon voisinage et la solidité des liens entre les deux peuples frères.

Évoquant le volet économique de la coopération bilatérale, M. Bourita a déploré le fait que »les opportunités offertes ne sont pas jusque-là exploitées d’une manière optimale et ce, malgré les avancées enregistrées sur le plan de la coopération économique bilatérale ». Il a mis en avant, à ce propos, la volonté des deux pays de booster leurs investissements, leurs échanges commerciaux ainsi que les projets portés en commun par les opérateurs privés marocains et mauritaniens.

Le ministre a également indiqué que les entretiens avec son homologue mauritanien ont été aussi une occasion de passer en revue les questions régionales et internationales, se félicitant de la convergence des vues et de l’étroite coordination entre les deux pays.

De son côté, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a mis en avant, mardi à Rabat, les relations « distinguées et en constante évolution » liant le Maroc et la Mauritanie.

« Les relations bilatérales sont distinguées et en constante évolution, et il existe une coopération qualitative dans divers domaines » entre les deux pays, a-t-il souligné, faisant savoir que sa visite au Maroc s’inscrit dans le cadre des consultations politiques, des échanges et de la communication continus entre le Maroc et la Mauritanie.

Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le Maroc abrite une importante diaspora mauritanienne de plus de 10.000 ressortissants et que le nombre des étudiants mauritaniens au Maroc augmente régulièrement pour atteindre plus de 3.000 actuellement.

M. Ould Cheikh Ahmed a, par ailleurs, indiqué que les préparatifs sont en cours pour la tenue de la 8ème Haute Commission mixte maroco-mautitanienne, soulignant que tous ces indicateurs traduisent la qualité et le niveau des relations bilatérales.