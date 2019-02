Tibou Kamara : « Le Président Alpha Condé est très affligé… »

Alors qu’une partie de l’opinion s’interrogeait sur le silence du Gouvernement du Président Alpha Condé après l’éboulement dans une mine qui a fait plusieurs morts à Norassoba, le Ministre d’Etat Tibou Kamara a apporté des précisions.

Selon lui, le Président Alpha Condé a chargé son Premier Ministre de transmettre aux populations de cette localité de Siguiri, son message de compassion suite à cet éboulement. « Son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, avait prévu de se rendre ce mercredi 05 février 2019 à Narasoba, dans la préfecture de Siguiri où un éboulement dans une mine a provoqué la mort de plusieurs personnes, pour exprimer sa compassion et sa sympathie aux familles endeuillées et leur témoigner toute la solidarité du Gouvernement et du peuple de Guinée. En conséquence, toutes les dispositions pratiques ont été prises, depuis hier, pour le voyage présidentiel, notamment l’hélicoptère qui attendait à Siguiri pour le transport à Norassoba, la garde présidentielle ainsi que les éclaireurs déployés sur le terrain. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et des circonstances inattendues, le Chef de l’Etat a dû reporter son déplacement à une date ultérieure qui sera officiellement communiquée », a confié le Ministre d’Etat Tibou Kamara.



Le Chef du Gouvernement guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana est attendu à Norassoba, sur instruction du Président Alpha Condé. « En attendant, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a été chargé de porter le message de Monsieur le Président de la République très affligé par le drame survenu et qui n’a pas manqué d’instruire fermement au gouvernement que toutes les conséquences en soient tirées afin de parer à tous les risques d’insécurité dans les zones minières où de nombreuses vies sont souvent et malheureusement mises en danger dans une impunité totale », a précisé le Ministre Conseiller Personnel du Chef de l’Etat, Tibou Kamara.