Togo : 22 milliards FCFA dans les caisses du trésor public

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Togo a obtenu vendredi 22 milliards FCFA (environ 37,400 millions de dollars) sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a l’issue de son émissions par adjudication d’ obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans, selon l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.Les responsables du trésor public togolais avaient mis en adjudication 20 milliards de FCFA. A l’issue de l’opération, ils en ont reçu de la part des investisseurs un montant largement supérieur de 77,238 milliards de FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 386,19%. Sur ce montant, l’émetteur a finalement retenu 22 milliards de FCFA et rejeté 55,238 milliards de FCFA.

Le prix moyen modéré s’est situé à 9760 et le prix marginal à 9750. Quant au rendement moyen pondéré, il s’est établi à 7,17%.

Tous les pays de l’UEMOA ont participé à l’émission à l’exception de la Guinée-Bissau.

Selon les responsables de l’agence UMOA-Titres, le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement in fine) fixée au 11 mars 2022.

Le paiement des intérêts se fera, en revanche, annuellement à un taux d’intérêt de 6,25% l’an dès la première année.

Le Togo est un émetteur régulier du marché financier de cette zone depuis la fin des avances statutaires de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ces avances permettaient à l’institut d’émission de consentir aux Etats des concours à hauteur de 20% de leurs recettes fiscales.