Togo: GTA Assurances équipe deux écoles primaires en blocs sanitaires

GTA Assurances, une filiale du groupe Banque centrale populaire ( BCP) du Maroc a offert deux blocs sanitaires entièrement équipés aux écoles primaires publiques d’Assahoun et de Kévé gare, deux localités de la préfecture de l’Ave à une cinquantaine de kilomètres de Lomé au Togo, rapporte un communiqué transmis mardi à APA.« A travers ce don, GTA Assurances matérialise son engagement en faveur de l’éducation permettant à plus de 400 enfants de bénéficier d’un cadre scolaire salubre. Ces installations visent également à améliorer de façon substantielle les conditions de travail au sein de ces deux établissements», explique le communiqué.

La remise de ce don, précise le texte, fait suite à la signature de convention qui s’est tenue le 08 février 2019 entre MM.Tawuim Titora, Secrétaire Général représentant le Ministre togolais en charge de l’Enseignement primaire, M. Theo Awity, Président du Comité de développement à la base de la préfecture de l’Ave et M. Jean-Marie Koffi Tessi, Directeur général de GTA Assurances.

Créée en 2001, GTA Assurances est spécialisée dans l’assurance des dommages et de la santé. Filiale du Groupe BCP du Maroc, GTA Assurances fournit depuis plus de 18 ans, des solutions de la protection de responsabilité et des biens ainsi que la couverture maladie aussi bien pour les personnes physiques que les entreprises.