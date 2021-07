Tokyo 2020: l’Af’Sud décroche sa première médaille d’or

Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Nathi Mthethwa, a félicité Tatjana Schoenmaker qui a remporté ce vendredi la première médaille d’or du pays aux Jeux olympiques de Tokyo.Elle compétissait dans la catégorie des 200 m brasse féminin, réalisant du coup un nouveau record mondial.

Mthethwa a déclaré que l’Afrique du Sud est incroyablement fière de Schoenmaker qui a prouvé sans l’ombre d’un doute que « l’Afrique du Sud est en effet une nation de gagnants ».

Mthethwa a ajouté : « Elle a donné le ton dès le début des Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en devenant la première nageuse sud-africaine à remporter une médaille olympique en 21 ans. Elle est une véritable ambassadrice de la nation et un exemple vivant que le travail acharné et le dévouement paient vraiment ».

Schoenmaker, âgée de 24 ans, a pulvérisé le record du monde de 2:19.11 que détenait la Danoise Rikke Moller Pedersen depuis 2013, en réalisant 2:18:95 comme premier record du monde individuel de ce tournoi.

Elle est la 10ème Sud-Africaine à avoir remporté plusieurs médailles à des jeux uniques – et la 4ème depuis sa réadmission – après Penny Heyns, Roland Schoeman aux jeux d’Athènes 2004, et Chad Le Clos à Londres 2012 et Rio 2016.

« C’est ma première olympiade. Donc, pour moi, obtenir un couloir en finale, alors tout le monde a une chance. C’est la chose en laquelle j’ai toujours cru », a réagi Tatjana Schoenmaker.