Tountouroun: Arrestation d’un homme accusé de viol sur une fillette de 7 ans

Dans la journée du mercredi 13 mai 2020, un jeune conducteur de taxi moto a été mis aux arrêts par les services de la gendarmerie pour viol sur une fillette de 7 ans. L’acte s’est produit dans la sous-préfecture de Tountouroun sur la route de Labé.

Un autre conducteur de taxi moto, Mamadou Saliou Diallo dit avoir été témoin des faits aux environs de 14 heures.

« J’étais sur la moto avec un ami qui conduisait. J’ai aperçu la fillette de 7ans environ qui pleurait dans la brousse. J’ai demandé à mon ami de s’arrêter pour voir de quoi pleure cette petite en pleine journée dans la brousse. J’ai demandé le taxi moto que j’ai trouvé à la rentée de la brousse de quoi pleure la petite. Il m’a dit qu’il n’en sait rien parce que la fille refuse de parler. Je suis allé demander la petite qui m’a dit qu’il est en train d’enlever son pantalon. Mais il s’est trouvé que le jeune s’est précipité pour prendre sa moto et a pris la fuite », a révélé Mamadou Saliou Diallo, avant de poursuivre.

« Comme j’avais déjà remarqué son numéro de gilet. Je suis allé voir la gendarmerie avec le numéro de sa plaque de taxi-moto. La Gendarmerie a contacté le syndicat des taxis motos pour vérifier le numéro ; elle a engagé des poursuites dans la ville. Le syndicat a vérifié le numéro 5242 que j’ai donné à la gendarmerie et a même retrouvé son numéro de téléphone. Il s’est trouvé effectivement que le numéro existe. J’ai rassuré la gendarmerie que je peux reconnaître l’intéressé. C’est en ce moment que nous avons engagé des poursuites dans la ville et dès que nous l’avons vu je l’ai reconnu. La fille aussi l’a reconnu quand elle est venue avec sa famille. Il a été déposé à la Gendarmerie. La maman de la fillette, sa sœur et la fillette sont toutes à la Brigade de Recherche avant d’aller à l’hôpital pour les soins. Mais la petite se plein de douleur » a conclu l’informateur de l’agence Guinée Presse.