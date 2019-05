Tour d’Italie: le mode d’emploi

Mode d’emploi de la 102e édition du Tour d’Italie cycliste:

Le parcours: 3578,8 kilomètres en vingt-et-une étapes. Départ de Bologne le 11 mai, arrivée à Vérone le 2 juin.

Trois contre-la-montre individuels (1re, 9e et 21e étapes). Sept arrivées au sommet ou en côte (1re, 9e, 13e, 14e, 17e, 19e et 20e étapes). Deux journées de repos (20 et 27 mai).

La participation: vingt-deux équipes (176 coureurs au maximum)

AG2R La Mondiale, Astana, Bahrein, Bora, CCC, Deceuninck, Dimension Data, Education First, Groupama-FDJ, Jumbo, Katusha, Lotto, Mitchelton, Movistar, Sky, Sunweb, Trek et UAE Emirates (1re division), Androni, Bardiani, Israël CA et Nippo (2e division)

Le règlement:

Quatre maillots distinctifs: rose (classement général), cyclamen (points), azur (montagne) et blanc (jeune, moins de 26 ans).

Bonifications: 10, 6 et 4 sec aux trois premiers de chaque étape en ligne. 3, 2 et 1 sec aux trois premiers du sprint intermédiaire.

Prix: 115.668 euros pour le vainqueur final. Montant total des prix: 1.499.860 euros.

Le palmarès:

101 éditions depuis la création de l’épreuve en 1909. 69 victoires pour l’Italie, 7 pour la Belgique, 6 pour la France, 4 pour l’Espagne, 3 pour la Russie et la Suisse, 2 pour le Luxembourg, 1 pour le Canada, la Colombie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède.

Record de victoires: 5 pour Alfredo Binda (ITA) entre 1925 et 1933, Fausto Coppi (ITA) entre 1940 et 1953, Eddy Merckx (BEL) entre 1968 et 1974.

Les dix derniers vainqueurs:

2009: Denis Menchov (RUS)

2010: Ivan Basso (ITA)

2011: Michele Scarponi (ITA)

2012: Ryder Hesjedal (CAN)

2013: Vincenzo Nibali (ITA)

2014: Nairo Quintana (COL)

2015: Alberto Contador (ESP)

2016: Vincenzo Nibali (ITA)

2017: Tom Dumoulin (NED)

2018: 1. Chris Froome (GBR)

2. Tom Dumoulin (NED) à 46 sec

3. Miguel Angel Lopez (COL) à 4 min 57 sec

Les victoires françaises:

Trois coureurs se partagent les six victoires françaises: Jacques Anquetil (1960 et 1964), Bernard Hinault (1980, 1982 et 1985) et Laurent Fignon (1989).

Les meilleures places françaises des dix dernières éditions:

2009: Arnold Jeannesson 57e

2010: John Gadret 13e

2011: John Gadret 3e

2012: John Gadret 11e

2013: Francis Mourey 20e

2014: Pierre Rolland 4e

2015: Alexandre Geniez 9e

2016: Hubert Dupont 11e

2017: Thibaut Pinot 4e

2018: Alexandre Geniez 11e