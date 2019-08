Tourisme, économie et social au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment le secteur touristique, les indicateurs de la pêche côtière et artisanale et la protection sociale.+L’Economiste+ écrit que la capitale Rabat veut se positionner comme une destination de choix dédiée au tourisme d’affaire et de loisirs. Mais la région affiche un net déficit en termes de capacité hôtelière ne lui permettant pas de rivaliser avec des villes comme Marrakech et Agadir.

Pour combler ce déficit, un intérêt particulier a été donné aux projets de construction d’établissements hôteliers dans le cadre des différents programmes d’investissement réalisés ou en cours de réalisation au niveau de rabat et sa région, fait savoir la publication.

Durant les 4 prochaines années, il prévu un programme d’investissement de plus de 12 milliards de dirham (1 euro = 10,6 DH) pour la construction de nouveaux hôtels de luxe ainsi que d’unités de gamme moyenne d’une capacité globale dépassant les 15.000 lits.

+Aujourd’hui le Maroc+ relève que les indicateurs de la pêche côtière et artisanale sont au pic en ce premier semestre de l’année. Une nette amélioration a été enregistrée aussi bien en termes de volume qu’en valeur.

A fin juin 2019, les débarquements ont atteint une valeur de 3,94 milliards de dirhams, 16% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Office national des pêches, cité par le quotidien.

Le volume commercialisé s’élève pour sa part à 590.230 tonnes, en amélioration de 11%. L’essentiel de ces débarquements a été enregistré au niveau des ports de l’Atlantique. L’Office national des pêches relève à cet effet un volume de l’ordre de 576.760 tonnes d’une valeur de 3,59 milliards de dirhams.

+Al Bayane+ rapporte que les garde-côtes de la Marine royale ont porté secours, durant la nuit du dimanche à lundi en Méditerranée, à 424 candidats à la migration irrégulière à majorité des Subsahariens, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues, dont 53 femmes et 16 mineurs, étaient en difficulté à bord de plusieurs embarcations pneumatiques de fortune, précise-t-on de même source, citée par le journal.

+Al Ittihad Ichtiraki+ indique que le président de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques au Maroc (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, a lancé un appel à l’Union africaine (UA) pour adopter le modèle marocain dans le domaine de la protection sociale pour les immigrés, les réfugiés, les rapatriés et les déplacés internes en Afrique, où plus de 80% de la population vit sans protection sociale.

Le modèle de la MGPAP est « un projet prêt comme solution à mettre en place afin d’assurer une protection sociale durable et inclusive et d’en faire bénéficier les adhérents et leurs ayants droit de la couverture médicale, contre les risques d’accidents de travail et la perception des indemnités familiales », a-t-il souligné ors d’un atelier consultatif sur le thème adopté par l’UA pour 2019 « Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées », organisé à Casablanca.