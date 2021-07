TPI de Kaloum : Elie Kamano condamné au paiement d’une amende de 50 millions GNF

Le tribunal de Kaloum a rendu sa décision, ce mercredi 07 juillet 2021 dans l’affaire qui oppose Elie Kamano à Salifou Camara Super V.

Poursuivi pour diffamation et injures publiques, le Tribunal de première instance de Kaloum a déclaré coupable l’ancien reggaeman des faits à lui reprochés. Il l’a condamné au paiement de 50 millions GNF et à présenter des excuses publiques à l’ex-président de la fédération guinéenne de football.

Le tribunal ordonne à Elie Kamano ‘’de supprimer définitivement la vidéo incriminée et de présenter des excuses publiques à l’endroit de Super V sur sa page facebook et dans 5 organes de presse en ligne. Et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la date de la présente décision’’.

La décision du tribunal concernant la peine contre l’artiste est attendue le 14 juillet prochain.

Quant à la défense, représentée par Me Salifou Beavogui, elle promet de faire appel contre cette décision. Mais, il a aussi rassuré que son client ne va pas se conformer à la décision du tribunal dirigé par le juge Mohamed Diawara.