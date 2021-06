TPI de Kaloum : un mandat d’arrêt émis contre Elie Kamano

Le juge à la section pénale du Tribunal de première instance de Kaloum, Mohamed Diawara a émis un mandat d’arrêt contre Elie Kamano, le mercredi 16 juin 2021. Il est reproché à l’ancien reggaeman guinéen d’avoir refusé de répondre à plusieurs reprises à une convocation dans l’affaire judiciaire qui l’oppose à l’homme d’affaires et ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Camara alias Super V.

C’est le juge Mohamed Diawara qui, après avoir constaté l’absence de l’accusé à l’ouverture de l’audience de ce mercredi, a émis ce mandat d’arrêt contre Élie Kamano. Elie Kamano est assigné en justice par l’ancien président de la Feguifoot qui l’accuse de diffamation. Les faits remontent au mercredi 21 avril dernier lorsque le président du Pgsd, Elie Kamano a fait un direct sur sa page Facebook pour traiter l’ancien président de la Feguifoot de « potiche et d’ennemi de la Guinée.

Se sentant diffamé, Super V a porté plainte contre l’artiste Elie Kamano.

Me Salifou Beavogui a justifié l’absence de son client pour des raisons de maladie. Mais le juge a tout de même maintenu sa décision de faire arrêter l’accusé. Une position jugée injuste par l’avocat. « C’est une injustice et c’est terrifiant. Dans notre pays, les faibles sont toujours persécutés, intimidés et pourchassés », a déclaré le conseil de l’ancien reggaeman.