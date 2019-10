TQO Handball : l’Angola qualifiée aux JO Tokyo 2020

L’équipe nationale féminine de handball de l’Angola a obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, dimanche soir à Dakar Arena de Diamniadio (périphérie de Dakar), après sa victoire contre le Sénégal sur le score de 22 à 14, dans le cadre de la troisième et dernière journée du TQO.A domicile, le Sénégal n’a pu résister à l’Angola. Et pour cause, dans la production du jeu, les Lionnes ont commis énormément d’erreurs stratégiques et techniques.

La première période est parfaitement maîtrisée par les Angolaises, Championnes d’Afrique en titre qui rejoignent les vestiaires avec six buts d’avance sur leurs adversaires (6-12).

Dans le second acte, les Lionnes ont montré plus d’allant. Si le Sénégal a peiné à trouver des positions idéales de tirs, il est tout de même parvenu à inscrire des buts.

Par contre, en défense, la tactique du technicien Fred Bougeant a été presque inopérante. A plusieurs reprises, la géante Kassoma Albertina a fait trembler les filets pour mettre à l’abri sa formation.

Du côté du Sénégal, Nimetigna Keita a entretenu l’espoir pendant longtemps. Mais en fin de partie, les Lionnes ont perdu des possessions capitales et leurs attaques, trop souvent prévisibles, n’ont pas inquiété l’Angola. Sans surprise, la meilleure équipe du continent va participer aux Jeux Olympiques pour la septième fois de son histoire.