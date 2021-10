Transport ivoirien: 1400 véhicules octroyés au secteur ont créé 20 000 emplois (faîtière)

Plus de 1.400 véhicules, octroyés par l’Etat ivoirien aux transporteurs, ont créé 20 000 emplois, selon Mamadou Soumahoro, vice-président et coordonnateur national de la Fédération nationale des sociétés coopératives du transport routier en Côte d’Ivoire (Fenascotra-ci).

« Le président de la République a mis plus de 1400 véhicules à nos dispositions durant les trois dernières années qui ont coûté près de 40 milliards Fcfa sans oublier des milliers de kilomètres de bitume », s’est réjoui M. Mamadou Soumahoro, lors d’une conférence de presse à Abidjan.

En plus de cela, une somme de 2 millions de Fcfa a été remise aux bénéficiaires du projet pour servir comme fonds de roulement. Le projet est soutenu par le Fonds de développement du transport routier (Fdtr), dont le directeur général est Kouyaté Mohamed.

M. Soumahoro, au nom du président de la fédération, Abou Diakité, et des membres de la Fenascotra-ci, a remercié le chef de l’Etat ainsi que le ministre de tutelle, Amadou Koné, pour ces efforts consentis au profit des transporteurs routiers.

« En moins de trois ans, l’Etat a décaissé plus de 40 milliards Fcfa pour nous les transporteurs, ce qui a créé au total environ 20 000 emplois », a-t-il dit. Sur la base de certains critères, ces véhicules sont accordés aux transporteurs à un coût préférentiel.

Ce projet intervient dans le cadre du renouvellement du parc automobile dans le secteur du transport routier en Côte d’Ivoire. Il est piloté par le ministère des Transports à travers ses démembrements.

Portée sur les fonds baptismaux, le 18 septembre 2021, la Fenascotra-ci veut lutter contre l’incivisme dans le secteur routier, former les acteurs pour plus de professionnalisme et de sécurité routière.

Dans ce contexte, M. Mamadou Soumahoro a annoncé pour le mois de novembre, à l’orée des fêtes de fin d’année, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, ce qui devrait permettre d’éviter des accidents et annihiler ces efforts.

En Côte d’Ivoire, 90% des véhicules ont un âge de plus de 20 ans, a fait observer M. Mamadou Soumahoro, qui a salué ce projet de l’Etat ivoirien. La faîtière revendique 500 sociétés coopératives réparties dans les 31 régions du pays.