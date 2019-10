Travaux de bétonnage: le ministre des travaux publics donne des précisions pour la circulation

Hier, 17 octobre 2019, le ministre des Travaux publics a publié un communiqué indiquant les voies qui seront barrées et les chemins de contournement aménagés à cet effet.

Dans le cadre de la limitation des dégradations au niveau des grands carrefours de la Capitale, le Ministère des Travaux Publics informe les usagers et les populations de Conakry du démarrage des travaux de bétonnage des carrefours T2, T3, T4, T5 et T6.

La mise en œuvre de ces travaux conduira à des perturbations du trafic au niveau de ces carrefours et environnants. Tout de même, des dispositions sont prises avec les services de sécurité pour la régulation de la circulation et l’orientation des automobilistes vers les déviations aménagées à partir du Samedi 19 Octobre 2019.

A cet effet, le Ministère des Travaux Publics s’excuse auprès de tous les usagers et riverains pour les désagréments et sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Conakry, le 17 Octobre 2019

La Cellule de communication