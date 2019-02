Trésor public ivoirien: les avantages de la plateforme numérique « Baobab » présentés aux usagers de l’Est

La plateforme d’échanges et de suivi des dossiers en ligne du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne dénommée « Baobab » a été présentée, jeudi, aux populations de l’Est du pays.Selon une note d’information transmise à APA, Les usagers des services du Trésor public des régions de l’Indénié-Djuablin et du Gontougo à l’Est et au Nord-Est du pays ont été respectivement sensibilisés sur la plateforme de la digitalisation de la relation client de cette régie financière mercredi et jeudi.

La mission, conduite par Mme Eva Carole Anossé, a sillonné d’une part Abengourou et Agnibilékrou dans l’Est du pays, et d’autre part Tanda et Bondoukou dans le Nord-Est pour présenter aux populations, Baobab, cet outil innovant avant d’expliquer ses fonctionnalités. Cette plateforme offre de nombreux avantages aux usagers/clients.

En effet, a expliqué Mme Anossé, cette solution digitale permet au client de suivre en temps réel le statut de son dossier ou mandat assignés dans les postes comptables et services du Trésor public. Outil de satisfaction clients, Baobab est aussi un dispositif d’écoute client à travers le traitement des plaintes et réclamations.

Des démonstrations ont été également faites en vue de permettre à l’assistance (autorités administratives, chefs coutumiers, opérateurs économiques et autres usagers) de mieux comprendre le fonctionnement de cette plateforme. Après ces régions, la mission mettra le cap, vendredi, sur Bouna dans l’extrême Nord-Est du pays.