Trois milliards de dollars en cours d’investissement dans le secteur minier guinéen

Selon Aboubacar Kourouma, DG du bureau stratégique et de développement (BSD) du ministère des Mines, les réformes engagées depuis 2011 ont permis à la Guinée d’améliorer significativement le cadre d’investissement dans le secteur et positionné le pays comme l’une des principales destinations d’intérêt pour les investisseurs de l’industrie minière mondiale.« Cette dynamique a permis de mobiliser pour la période 2016-2025 plus de 10 milliards US, dont 3 milliards en cours d’investissements », a informé Aboubacar Kourouma, s’exprimant vendredi à Kindia au cours d’un séminaire sur la gouvernance minière à l’endroit des journalistes.

Le DG du BSD a rappelé que la Guinée est aujourd’hui, le pays qui accueille « l’un des plus importants financements du Groupe de la Banque Mondiale à travers la SFI et la MIGA dans le secteur minier dans le monde avec des engagements d’environ 800 millions USD ».

« Le pays est dorénavant reconnu sur le plan international pour les importants progrès réalisés depuis 2011. Il a été classé par la Banque Mondiale, en 2017, parmi les cinq (5) pays les plus pays réformateurs », a ajouté M. Kourouma.