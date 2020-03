UA : Le 33ème Sommet les 9 et 10 février à Addis-Abeba

Le 33ème Sommet de l’Union africaine (UA) se tiendra les 9 et 10 février prochain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, sous le thème « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique », a annoncé mardi la Commission de l’UA sur son site web.Cette session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) sera précédée par la tenue de la 39e session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), les 21 et 22 janvier 2020 et de la 36ème session ordinaire du Conseil exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères, les 6 et 7 février, précise-t-on de même source.

Le dernier Sommet de l’UA a eu lieu en juillet 2019 à Niamey au Niger et qui a connu le lancement effectif de la Zone de libre échange continentale africaine.