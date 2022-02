UA: Le Maroc élu au Conseil de paix et de sécurité pour un mandat de trois ans

Le Maroc a été élu, jeudi, pour un mandat de trois ans au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’organisation panafricaine, annonce le ministère marocain des Affaires étrangères.L’élection du Maroc, et des quatorze autres membres, pour des mandats de deux ou trois ans, au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, a eu lieu à l’occasion de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif tenue du 2 au 3 février au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba. Le Maroc a obtenu plus de deux tiers des voix lors de cette élection.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a conduit la délégation marocaine à cette session.

Pour rappel, le Maroc avait siégé au Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour un mandat de deux années (2018-2020) au cours duquel le Royaume a contribué, de manière constructive, à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, se félicite le ministère.