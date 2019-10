UA : L’Egypte élue à la présidence du CTS sur les communications et les TIC

L’Égypte a été élue vendredi à l’unanimité, à la présidence du Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union africaine (UA) sur les communications et les technologies de l’information et de la communication pour un mandat de trois ans 2019-2021.Par Mohamed Fayed

L’élection de l’Egypte a eu lieu lors de la 3ème session ordinaire dudit Comité technique tenue du 22 au 26 octobre à Charam El-Cheikh (Egypte) en présence de 37 pays États africains.

Le Comité Technique Spécialisé (de l’Union africaine (UA) sur les communications et les technologies de l’information et de la communication s’assigne, entre autres, pour missions la supervision de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques sur l’accès à l’information et la liberté d’expression ; la supervision de la promotion de la capacité des médias africains, le développement de cyber stratégies africaines communes et la discussion sur la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Plan d’action régional africain pour l’économie du savoir.

Lors de cette session, au cours de laquelle ont été également élus membres du CTS le Burundi, Malawi et Sierra Leone, les débats ont été focalisés sur la nécessité d’accélérer la coopération numérique, en collaboration avec des organismes spécialisés des Nations Unies et les autres organismes internationaux, en vue de réaliser la transformation numérique à travers l’application des technologies de la quatrième révolution industrielle, ce qui offrira des possibilités sans précédent de développement durable sur le continent.