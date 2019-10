UA : L’Egyptien Amr Moussa élu président du Groupe des sages d’Afrique

Le Groupe des sages de l’Union africaine (UA) a élu mardi l’Egyptien Amr Moussa en tant que président de cette instance pour un mandat de deux ans.Par Mohamed Fayed

Cette élection a eu lieu lors de la réunion tenue du Groupe à Djibouti en présence du Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat.

En 2017, l’Union africaine a désigné Amr Moussa comme le premier Egyptien à occuper le siège nord Afrique du groupe des sages de l’Afrique, qui comprend la présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf et lauréate du prix Nobel de la Paix, de l’ancienne ministre gabonaise de la Famille et des Affaires sociales, Mme Honorine Nzet Biteghe et du vice-président de l’Ouganda, Speciosa Wandira-Kazibwe.

Pour rappel, Amr Moussa avait occupé les postes de ministre égyptien des Affaires étrangères et de Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

Composé de cinq représentants des régions de l’Afrique Nord, Est, Sud, Ouest et Centre, le Groupe des sages d’Afrique est la structure de prévention de conflits de l’Union africaine à la plus haute visibilité. Elle organise les enquêtes sur les faits sur le terrain, présente des options politiques et recherche la conclusion d’accords.

Le Groupe comprend des personnalités africaines hautement respectées, qui font appel à leur expérience et persuasion morale pour promouvoir la paix.