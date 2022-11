UA : L’Ethiopie et les forces du Tigré acceptent de mettre fin aux hostilités

Le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré, dans le nord du pays, ont convenu d’une cessation permanente des hostilités dans le conflit qui a fait des milliers de morts et plusieurs autres déplacés depuis 2020.L’Union africaine (UA) est parvenue à une cessation des hostilités entre les rebelles de la région du Tigré (nord) et le gouvernement éthiopien. Cette trêve a été signée à l’issue de pourparlers de paix menés en Afrique du Sud, la semaine dernière.

« Les deux parties au conflit éthiopien ont officiellement accepté de cesser les hostilités et de procéder à un désarmement systématique, ordonné, harmonieux et coordonné, a déclaré mercredi Olusegun Obasanjo, haut représentant de l’UA pour la Corne de l’Afrique.

L’ancien président nigérian a exhorté les parties belligérantes à respecter les conditions de l’accord, notant que la signature du pacte n’était « pas la fin du processus de paix ».

« La mise en œuvre de l’accord de paix signé aujourd’hui est essentielle à son succès », a déclaré M. Obasanjo.

Il a affirmé que la mise en œuvre de la trêve serait supervisée et contrôlée par un panel de haut niveau de l’UA.

Selon les termes de l’accord, les deux parties s’engagent dans un « désarmement ordonné, harmonieux et coordonné » ainsi que dans le rétablissement de la loi et de l’ordre, a déclaré M. Obasanjo.

Il est censé aboutir au rétablissement des services qui ont été interrompus par la guerre et garantir « un accès sans entrave aux fournitures humanitaires », a déclaré l’envoyé de l’UA.

La guerre, qui a éclaté en novembre 2020, a opposé les forces régionales du Tigré à l’armée fédérale éthiopienne et à ses alliés, qui comprennent des forces d’autres régions et de l’Erythrée voisine.

Les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ont été lancés le 25 octobre.