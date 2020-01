UEMOA : Abidjan abrite en février une conférence sur les marchés financiers

La capitale économique ivoirienne abritera les 10 et 11 février prochains la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers (J-CAP) 2020, une plateforme internationale permettant aux gouvernements et aux leaders d’industries de discuter des principales tendances, des défis et opportunités sur le marché des capitaux de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).Selon une note d’information transmise vendredi à APA, cette rencontre qui rassemblera environ 350 participants-experts sur les marchés financiers et décideurs gouvernementaux du monde entier, portera sur le thème : « Investir pour la croissance ».

« La conférence d’Abidjan présentera des expériences du monde entier et examinera comment les répliquer, proposera de nouveaux partenariats, des opportunités d’investissement et d’affaires aux participants et permettra de promouvoir les idées innovantes explorées lors des échanges entre les secteurs public et privé et les groupes de travail», explique la note.

Par ailleurs, souligne le texte, ce conclave mettra l’accent sur trois thèmes à savoir : la création d’un marché performant des obligations d’État, le développement du marché des actions et des obligations de sociétés, et l’expansion et la diversification de la base d’investisseurs.

Créée en 2017 par la Banque mondiale et la société financière internationale (IFC), le J-CAP est une plateforme d’échanges d’experts internationaux des marchés financiers et des décideurs gouvernementaux.

Il vise également à mobiliser des investissements privés pour financer des secteurs essentiels de l’économie et rendre le marché régional plus attrayant pour des investissements à long terme. Outre la zone UEMOA, le J-CAP intervient au Bangladesh, en Indonésie, au Kenya, au Maroc, au Pérou et au Vietnam.