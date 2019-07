UEMOA : accélération de l’indice du chiffre d’affaires en avril

L’indice du chiffre d’affaires des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est accéléré de 12,8 points de pourcentage à fin avril 2019 comparé au mois précédent, a appris mardi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Cet indice est passé de 1,6% en mars 2019 à 14,4% en avril 2019. Selon l’institut d’émission cette évolution est due essentiellement à l’accroissement du rythme haussier des ventes des produits pétroliers et alimentaires.

« L’accélération des activités de commerce de détail est généralisée à l’ensemble des pays de l’Union, à l’exception du Bénin (moins 43,0% contre plus 2,9% le mois précédent), du Togo (moins 22,1% contre moins 7,2%) et de la Guinée-Bissau (moins 13,9% contre moins 11,0%) », précise la BCEAO.

Les hausses les plus significatives sont notées au Sénégal (plus 31,8% contre plus 27,2%), en Côte d’Ivoire (plus 15,6% contre moins 1,4%) et au Burkina (plus 7,6% contre moins 2,0%)