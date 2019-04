UEMOA : Hausse du taux débiteur des banques en janvier

Le taux débiteur moyen, hors taxes et charges appliqué par les banques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) à leur clientèle à fin janvier 2019 a enregistré une hausse de 34 points de base pdb, a appris jeudi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Ce taux débiteur est ressorti à 7,1% après 6,8% en décembre 2018.

L’institut d’émission précise toutefois que suivant la nature du débiteur, les taux d’intérêt ont augmenté différemment. Ainsi, au niveau des concours accordés aux entreprises individuelles ils ont évolué de plus 76,4 pdb, plus 55,5 pdb au niveau des particuliers, plus 20,3 pdb au niveau des entreprises privées du secteur productif et 15 pdb au niveau de la clientèle financière.

En revanche, le coût du crédit a baissé de 36,9 pdb pour les avances aux sociétés d’Etat et établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

L’analyse suivant l’objet du crédit indique une hausse des taux débiteurs relatifs aux crédits de consommation (plus 70,4 pdb), d’équipement (plus 61,3 pdb), d’habitation (plus 59,2 pdb) et de trésorerie (plus 8,3 pdb).

La baisse enregistrée au niveau des crédits d’exportation (moins 92,7pdb) a amoindri le profil haussier des taux débiteurs au cours de la période sous revue.