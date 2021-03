UFDG : Les 14 fédérations de l’Amérique du Nord réaffirment leur soutien à Cellou Dalein

A travers une déclaration, la coordination des fédérations de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de l’Amérique du Nord a exprimée, ce mardi 09 mars 2021, son soutien indéfectible et sa ferme détermination à rester fidèle à leur leader, Cellou Dalein Diallo.

Ci-dessous la déclaration :

Coordination des Fédérations UFDG de l’Amérique du Nord

MOTION DE CONFIANCE DE LA COORDINATION DES FÉDÉRATIONS DE L’UFDG DE L’AMÉRIQUE DU NORD AU PRÉSIDENT ÉLU CELLOU DALEIN DIALLO

La Coordination des 14 Fédérations de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de l’Amérique du Nord, au nom des militants, sympathisants et responsables de leurs fédérations respectives, vient par la présente déclaration exprimer son soutien indéfectible au président élu de la Guinée et à la Direction Nationale du parti. Nous réitérons notre totale confiance au

leadership du président élu de la Guinée, notre ferme détermination de rester fidèles aux idéaux du parti pour la justice, l’égalité et la solidarité pour tous les Guinéens.

Actuellement, la Guinée est en train de traverser des moments difficiles par la simple volonté d’un seul homme qui s’entête à mourir au pouvoir. En plus de ces difficultés communes aux guinéens,

notre parti et ses alliés sont victimes depuis des mois d’un véritable acharnement et une terreur de la part du régime illégitime de Conakry. Entre autres :

Le harcèlement judiciaire continu contre les cadres de l’UFDG, de l’ANAD, des militants et sympathisants et de nombreux leaders d’opinions arrêtés et détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines suivi de cas de morts en prison.

L’assassinat de plus de 51 citoyens partisans de l’UFDG et de l’ANAD sans aucune justice, comme ce fut toujours le cas.

La fermeture illégale des bureaux du président du parti et du siège de l’UFDG.

Les raisons de toutes ces exactions et injustices visent à faire taire l’UFDG, disperser ses alliés au sein de la grande coalition de l’ANAD et à nous faire renoncer à notre victoire. Rien de cela

n’arrivera, car nous maintiendrons le cap avec la ferme conviction qu’il n’y aura jamais de recul dans notre combat pour la justice, l’égalité et le développement pour tous les Guinéens.

Par ailleurs, nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie dans cette lutte que nous menons sous le leadership du président élu et prions pour le repos de leur âme.

Nos pensées vont vers ceux qui sont injustement privés de leur liberté et prions pour la santé individuelle de tout un chacun. Nous condamnons la détention de nos militants et responsables et exigeons leur libération immédiate.

Nous responsables de l’UFDG de l’Amérique du Nord, réaffirmons sans équivoque notre détermination à continuer ce combat pour l’instauration en Guinée d’une démocratie et d’un état de droit.

Vive le Président élu Cellou Dalein Diallo

Vive l’UFDG et l’ANAD

Vive la République de Guinée

La Coordination des 14 Fédérations signataires de cette déclaration de l’UFDG de l’Amérique du

Nord :

1. Atlanta

2. Boston

3. Brooklyn

4. Bronx

5. Chicago

6. Indiana

7. Manhattan

8. Memphis

9. Montréal Canada

10. Ohio

11. Queens

12. Toronto

13. Vallée de Delaware (NJ.PA.DE)

14. Washington DC