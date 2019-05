UFOA B-Dames/ Côte d’Ivoire-Ghana (0-0) : les Eléphantes terminent en tête du groupe A

La Côte d’Ivoire et le Ghana se sont neutralisés (0-0), lundi, au stade Robert Champroux de Marcory, en match de la 3è et dernière journée de la poule A de la phase de groupe du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) zone B de football Dames.Déjà qualifiées pour les 1/2 finales du tournoi, Ivoiriennes et Ghanéennes jouaient pour la suprématie de la poule A car les deux équipes totalisaient 6pts+9 pour la Côte d’Ivoire et 6pts+8 pour le Ghana, à l’entame du match qui avait, également, un air de revanche pour les Eléphantes, défaites (0-1) en finale de la dernière édition par leurs adversaires du jour.

Malheureusement, une grosse pluie s’étant abattue sur la ville d’Abidjan n’a pas permis aux joueuses de mieux s’exprimer sur la pelouse trempée, gênées considérablement par les averses.

Cependant ce score de parité (0-0) fait l’affaire des Ivoiriennes qui terminent la première partie du tournoi à la tête de la poule A avec 7pts+9 devant le Ghana 7pts+8.

La capitaine du jour des Eléphantes, Fatou Coulibaly, a été désignée meilleure joueuse du match. La Côte d’Ivoire et le Ghana connaîtront leurs adversaires des 1/2 finales (Nigéria ou Mali pour l’une ou l’autre) à l’issue de la 3è journée, mardi, de la poule B.