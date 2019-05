UFOA-B/Football-Dames: le Mali humilie le Niger (12-0) dans la poule B

Le Mali a pulvérisé le Niger sur le score fleuve de 12-0 en match comptant pour la poule B du tournoi de l’Union des fédérations ouest- africaines (UFOA) zone B de football Dames joué, jeudi soir, au Parc des Sports de Treichville.La boulimie offensive des Maliennes a commencé par l’ouverture du score par Bassirou Touré (1-0; 13è) sur pénalty avant d’inscrire trois buts supplémentaires (25è, 65è et 79è) pour s’offrir un quadruplé. C’est à juste qu’elle a été élue meilleure joueuse de la rencontre.

Fatoumata Doumbia, auteure d’un triplé (50è, 59è et 73è), Salimata Diarra avec son doublé (47è et 54ê), Binta Diarra (16è), Aguéhicha Diaara (68è) et Alla Tata (83è) sont les autres bourreaux des Nigériennes sous l’oeillet vigilant de l’arbitre ivoirienne Zomandré Sonia.

Classement après la 1ère journée

Poule A

1 Côte d’Ivoire 3pts+5

2 Ghana 3pts+2

3 Sénégal 0pt-2

4 Togo 0pt-5

Poule B

1 Mali 3pts+12

2 Nigéria 3pts+4

3 Burkina 0pt-4

4 Niger 0pt-12