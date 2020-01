Ukraine: démission du Premier ministre, première crise politique pour Zelensky

Le Premier ministre ukrainien Oleksiï Gontcharouk a présenté vendredi sa démission après la diffusion de déclarations désobligeantes à l’encontre du président Volodymyr Zelensky, première crise politique pour le jeune chef de l’Etat.

Selon des fuites publiées sur les réseaux sociaux et repris par les médias, M. Gontcharouk aurait qualifié de « primitives » les connaissances économiques du chef de l’Etat.

« Afin de dissiper tout doute concernant notre respect et confiance envers le président, j’ai écrit une lettre de démission et l’ai transmise » à M. Zelensky, a écrit le Premier ministre sur sa page Facebook.

Evoquant ses déclarations controversées, M. Gontcharouk écrit que « leur contenu crée artificiellement l’idée que moi et mon équipe ne respectons pas le président ».

« Ce n’est pas vrai », a-t-il ajouté: « Je suis arrivé à ce poste pour appliquer le programme du président », a assuré le chef du gouvernement avant de se présenter dans l’hémicycle avec ses ministres et y répéter son annonce.

La présidence ukrainienne a confirmé avoir reçu la lettre de démission et indiqué qu’elle serait « examinée ».

Formellement, c’est au Parlement qu’il revient d’accepter ou de rejeter la démission d’un Premier ministre. Le président Zelensky dispose de la majorité absolue à l’assemblée.

– Démission rejetée ? –

Selon l’influent site d’informations Dzerkalo Tyjnia, le chef de l’Etat pourrait rejeter la démission de son chef du gouvernement.

Interrogée par l’AFP, la porte-parole de M. Zelensky s’est refusée à tout commentaire. Le Parlement n’a pas indiqué non plus dans l’immédiat quelles étaient ses intentions.

Pour l’analyste politique Volodymyr Fesenko, « il se peut que le président se limite à réprimander son Premier ministre, trop fougueux, et qu’il lui donne une seconde chance », écrit-il sur Facebook.

L’analyste Timothy Ash, basé à Londres, juge lui que si M. Zelensky remplace le Premier ministre parce qu’il a « dit ce qu’il pense » lors d' »une réunion à huis clos », cela enverra un « signal très négatif aux réformateurs en général ».

Dans l’enregistrement présenté comme venant d’une réunion informelle organisée le 16 décembre entre des ministres et des responsables de la banque centrale, les participants y discutent de la meilleure manière d’expliquer leurs décisions économiques à M. Zelensky, novice en politique et qui était un comédien et humoriste jusqu’à son élection à la présidence en avril.

Oleksiï Gontcharouk y dirait que les explications doivent être particulièrement simples, car « Zelensky a une compréhension vraiment primitive de l’économie ».

Dans cette affaire, l’opposition a elle avant tout reproché au Premier ministre d’avoir envoyé sa lettre de démission au président et non au parlement, comme le veut la procédure.

« Nous ne sommes pas la Russie, c’est là-bas que le Premier ministre est nommé par le président. En Ukraine, le gouvernement est nommé par le Parlement », a écrit sur Facebook la député pro-occidentale Iryna Guerachtchenko.

– Jeune libéral –

Nommé il y a moins 5 mois, Oleksiï Gontcharouk, 35 ans, est l’un des plus jeunes chefs de gouvernements du monde. Cet ancien avocat est partisan de réformes économiques libérales.

Son gouvernement a activement oeuvré en faveur de l’ouverture du marchés des terres agricoles en Ukraine, une mesure très attendue par les investisseurs mais redoutée par la population.

M. Gontcharouk avait dirigé pendant quatre ans le centre d’analyse BRDO à Kiev, financé par l’Union européenne et dont les activités visent à améliorer le climat des affaires en Ukraine avant d’être nommé chef adjoint de l’administration présidentielle quelques jours après l’investiture de M. Zelensky. Il a ensuite été propulsé à la tête du gouvernement fin août.

Il fait partie d’une vague de nouveaux visages arrivés au pouvoir avec M. Zelensky qui promettait de « casser le système » de vielles élites jugées corrompues.

Minée par son conflit avec la Russie et la guerre dans l’est du pays avec des séparatistes pro-russes, l’Ukraine est aujourd’hui considérée comme l’un des pays les plus pauvres d’Europe.