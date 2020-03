Un diplomate explique l’objectif des sociétés chinoises opérant en Mauritanie

Les sociétés chinoises travaillant en Mauritanie ont pour objectif d’impulser le développement dans ce pays et de lui transférer la technologie, selon l’ambassadeur de Chine, Zhang Jianguo.Ces sociétés sont soucieuses du respect de la législation mauritanienne et de leurs cahiers charges conclus avec le gouvernement, a ajouté M. Jianguo dans un point de presse, lundi soir à Nouakchott.

Le diplomate chinois a souligné dans ce cadre que la société de pêche chinoise Hong Dong a investi en Mauritanie 200 millions de dollars, offert 1.700 opportunités d’emploi et versé au trésor public plus de 960.000 dollars.

Il a également rappelé que Pékin a fourni dernièrement à Nouakchott un appui financier de 43 millions de dollars et compte reprogrammer, de concert avec le gouvernement mauritanien, la coopération économique bilatérale en fonction des priorités et exigences de développement.

Sur un autre plan, M. Jianguo a annoncé une future aide militaire de sept millions dollars destinée à soutenir les efforts de Nouakchott dans la lutte contre le terrorisme, en plus d’un lot de projets de développement et d’infrastructures dans les secteurs prioritaires.

Le diplomate a considéré que les relations sino-mauritaniennes restent au-dessus de la campagne médiatique instrumentée, selon lui, par certaines puissances mondiales dans le but de contourner le train du développement et du progrès de la Chine.

Il s’agit là d’une allusion on ne peut plus claire aux critiques répétées adressées par les Occidentaux aux investissements chinois dans les pays en développement, et particulièrement en Afrique.