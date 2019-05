Un Fonds de 3,6 milliards FCFA pour l’autonomisation des jeunes en Côte d’Ivoire

La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc a signé, mercredi, avec l’Agence Emploi Jeunes de Côte d’Ivoire, une convention-cadre de partenariat portant sur la création d’un Fonds de 3,6 milliards FCFA.Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 2ème édition de l’opération «Agir pour les jeunes» , un programme initié par le Gouvernement ivoirien avec pour objectif de financer des projets jeunes.

« La convention porte sur la création d’un fonds d’un montant total de plus de trois milliards et demi (3 692 000 000 de Francs CFA) par l’Agence Emploi Jeunes, en vue de financer des projets jeunes, via les microfinances », souligne un communiqué transmis à APA.

A travers cette convention, la Banque Atlantique devra faciliter l’octroi de crédits aux jeunes entrepreneurs débutants, assurant également le rôle de conseil et de suivi des crédits accordés.