Un forum africain de l’industrie de la moto au Rwanda

La croissance démographique booste le marché des deux-roues en Afrique.Un forum visant à favoriser la coopération entre les industries de la moto en Afrique se tient à Kigali, la capitale rwandaise. Au cours de la rencontre, les participants vont plancher sur le rôle dominant joué par les motos commerciales dans le transport public sur le continent africain.

Le forum, qui a débuté jeudi, rassemble des concessionnaires, des distributeurs, des investisseurs et des parties prenantes de l’industrie des motocyclettes.

Une étude publiée en 2017 estime que le marché des deux-roues en Afrique franchira la barre des neuf milliards de dollars en 2022 « en raison de la croissance démographique, de l’urbanisation croissante et de l’absence de systèmes de transport public fiables » dans de nombreuses villes africaines.

Les plus grands marchés, selon l’étude, sont l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Tanzanie, suivis du Kenya, de l’Algérie, de l’Ouganda, de l’Égypte, du Maroc, de l’Angola et de l’Éthiopie.

Dans le cadre d’une ambitieuse initiative nationale visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 16% d’ici à 2030, le Rwanda a lancé l’année dernière un projet de motos électriques. Ce projet vise à aider le pays à atteindre son objectif de devenir une économie neutre en carbone d’ici à 2050, mais aussi à accélérer la transition des moteurs à essence.