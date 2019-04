Un gendarme tué lors d’une opération de ratissage à l’est du Burkina

Un gendarme a été tué par des hommes armés non identifiés au cours d’une opération de ratissage dans la forêt de Yelitaga, non loin des communes de Foutouri et de Kantchari, dans la région de l’est du Burkina, a-t-on appris lundi de source locale.Selon notre source, la mission de ratissage a été menée, hier dimanche aux environs de 12 heures et faisait suite à des raids aériens de l’armée burkinabé sur des positions terroristes.

Cette mission devrait permettre de neutraliser les rescapés des frappes aériennes.

Elle (la mission) entre dans le cadre de l’opération spéciale de sécurisation des régions de l’est et du Centre-est dénommée opération «Otapuanu» ou encore «coup de foudre» en langue locale gulmacema.

L’opération Otapuanu a démarré depuis le 8 mars dernier et a permis, selon des sources sécuritaires, de neutraliser plusieurs terroristes.