Un Imam a été agressé par un groupe de jeunes le 27 décembre 2019

Accusé d’harcèlement sexuel sur un de ses fidèles, un Imam est tombé dans un guet-apens tendu par une de ses victimes. L’Imam qu’on nommera « Elhadj AKS », est le deuxième Imam de la mosquée de Sonfonia Casse,dans la commune de Ratoma. Dans la nuit du vendredi 27 décembre, alors qu’il est arrivé dans une petite ruelle sombre en provenance de la mosquée où il a dirigé la prière de 20 heures, Elhadj AKS a été encerclé par un groupe de 4 jeunes déterminés à en découdre avec lui.

Pour cause, l’homme de Dieu est accusé avoir harcelé sexuellement un jeune du quartier. Ce dernier, Ousmane, âgé d’une trentaine d’année, a rapporté les faits, qui se déroulent comme suit.

« un jour, j’étais parti le saluer et profiter pour lui proposer de m’aider à régler un problème. Je l’ai trouvé seul au salon en train de regarder la télé, sa famille était dehors. Dès que je me suis assis, il s’est approché de moi. Je croyais qu’il le faisait pour m’écouter attentivement. Quelques minutes plus tard, il a commencé à toucher ma partie intime

Depuis ce jour, il ne faisait que m’appeler pour me proposer de coucher avec lui. Je lui ai mis en garde à plusieurs reprises. Comme il a insisté j’ai décidé avec mes amis de le donner une leçon. » A t-il déclaré.

L’imam a été laissé par terre par ses agresseurs qui ont quitté le lieu. Et visiblement, Ousmane n’a pas été le seul à se plaindre des pratiques du religieux.

En Guinée, l’homosexualité est punie par la loi. Les personnes qui entretiennent de relation de même sexe risquent plusieurs années de prison. Dans les sociétés, la pratique est taboue. Des homosexuels sont régulièrement victimes des violences.