Un ministre ivoirien invité à briguer un mandat régional

Cet appel a lieu à un moment où la direction du RHDP, le parti au pouvoir, désigne ses candidats pour les élections municipales et régionales de 2023, et dans un contexte de révision de la liste électorale.Cet appel lancé suite à ses nombreuses actions sociales et celles en faveur de la paix, a eu lieu ce vendredi 2 décembre 2022 à l’occasion de la célébration de la 5ème édition de l’Excellence tenue au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, la métropole du centre ivoirien.

Le Groupe d’action sociale et culturelle de Gbêkê, à l’unanimité de ses membres, présidé par le proviseur du lycée classique, Mah Abou, a solennellement sollicité la candidature du ministre Sidi Touré à l’élection prochaine du président du Conseil régional du Gbêkê (centre).

« Monsieur le ministre, nous vous savons assez réservé, mais c’est une volonté, un choix que le groupe d’action sociale et culturelle a bien mûri parce qu’il estime que vous êtes la personne à même d’assurer pleinement cette fonction pour le bonheur de la population », a déclaré M. Mah Abou.

M. Mah Abou a demandé au M. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques d’être candidat aux élections régionales 2023, dans la Région du Gbêkê, lors de la célébration de la 5eme édition de l’Excellence tenue au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké.

Faisant état de son leadership, Mah Abou a soutenu qu’il a contribué à asseoir l’hégémonie du Rhdp, le parti au pouvoir dans la zone, au péril, parfois, de sa vie, notamment durant la crise post-électorale de 2020 et au cours des différentes crises intercommunautaires à Béoumi.

Le président du Groupe d’action sociale et culturelle de Gbêkê a en outre évoqué ses nombreuses actions en faveur de la réconciliation et le vivre-ensemble, soutenant que « ce sont plusieurs centaines de jeunes » qu’il contribue à rendre heureux chaque année.

« Toutes ces grandes choses que vous faites pour notre région, dans la discrétion, méritent d’être connues et récompensées. Je pense humblement qu’il est grand temps que les populations vous témoignent leur reconnaissance », a-t-il poursuivi.

« Je voudrais monsieur le ministre, au nom du groupe d’action sociale et culturelle de Gbêkê, vous solliciter et souhaiter que vous puissiez accepter d’être candidat à l’élection du président du Conseil régional du Gbêkê pour le bonheur des populations », a dit Mah Abou au nom de sa structure.

Membre du directoire du RHDP et figure de proue du parti dans les localités de Béoumi et de Sakassou, M. Sidi Touré a été durant plusieurs années, le coordonnateur régional de la grande famille des Houphouétistes de Gbêkê 3.