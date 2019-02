Un opérateur de téléphonie lance à Abidjan une opération de collecte et de recyclage des déchets

La deuxième grande opération de collecte et de recyclage des déchets issus des équipements électriques et électroniques du district d’Abidjan (D3E) a été lancée, mercredi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne par un opérateur de téléphonie mobile et ses partenaires.« Notre devoir n’est pas seulement de fournir à nos clients un accès de qualité à nos services, mais aussi de contribuer à rendre leur vie plus radieuse grâce à un environnement sain », rapporte un communiqué de presse de MTN Côte d’Ivoire, citant le Secrétaire général de cette entreprise, Jocelyn Adjoby.

« Nous sommes une entreprise citoyenne, et nous sommes toujours prêts pour la sauvegarde de l’environnement », a vanté M. Adjoby.

Sur cette deuxième phase, le Secrétaire général a relevé qu’à partir « d’aujourd’hui (13 février), et ce pour une période d’une année pilote, grâce à l’implication active de nos partenaires, nous mettons à la disposition des populations vivant dans le district d’Abidjan, neufs points de collecte dans les communes de Treichville, Marcory, Koumassi et Cocody ».

« La collecte des déchets issus des équipements électriques et électroniques est une véritable opportunité pour sensibiliser les clients et les populations autour de la nécessité de faire un recyclage responsable, et protéger ainsi la santé des populations », a ajouté Jocelyn Adjoby.

La collecte des D3E s’étend sur une période d’un an sur les sites d’accueil de la collecte.

Lancée pour la première fois en 2016, cette opération a permis de collecter plus de 72 tonnes de D3E qui ont été traités et recyclés conformément aux normes internationales.

Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs.