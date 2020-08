Un plaidoyer pour l’application de la loi en matière de violences sexuelles contre les femmes

L’ONG Ebenezer International, a récemment organisé à Conakry, un atelier de plaidoyer auprès des services de sécurité, pour l’application des textes juridiques en matière de viols et d’agressions sexuelles faits aux filles et femmes.

Après avoir présenté un tableau statistique de Viols et d’agressions sexuelles gérés par OPROGEM de 2019 à juin 2020, la Gendarmerie et la police (OPROGEM et Brigade de protection des personnes vulnérables) ont sollicité auprès de l’ONG Ebenezer International, de faire un protocole de partenariat et un plaidoyer auprès du Gouvernement guinéen afin de créer un fonds de solidarité en faveur des victimes et la coalition des Organisations de la Société Civile pour la planification familiale (COSC PF) et Ebenezer International.

A noter que cet atelier de plaidoyer auprès des services de sécurité a pour objectif de Contribuer à l’amélioration du cadre juridique en rapport avec l’application des textes juridiques pour protéger les victimes des Viols Basés sur le Genre (VBG) en particulier des viols et agressions sexuelles.