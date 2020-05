Un président par intérim à la tête de la CENI pendant 15 jours

Un président par intérim a été désigné mardi, 05 mai 2020 par la Cour Constitutionnelle pour 15 jours à la tête de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), deux semaines après le décès du président Me Amadou Salif Kébé, des suites du Covid-19.

Il s’agit du commissaire Kabinet Cissé, représentant de la Société civile, jusque-là, Directeur du département formation et accréditation à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

M. Cissé vient ainsi gérer les affaires courantes de l’institution comme le prévoit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI avant la désignation du remplaçant du président décédé par sa structure d’origine( le barreau guinéen) et l’élection d’un nouveau président de l’institution.