Un programme ivoirien lauréat du Prix Afrique RSE Santé

Ce programme de santé dénommé Innov’ Keneya, a permis de développer des solutions pour la lutte contre le cancer, ainsi que le dépistage et le traitement de cette pathologie.Le prix a été décerné ce vendredi 2 décembre 2022 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, par Erick Maville, le directeur de l’ONG Santé en entreprise, organisateur du Forum Afrique RSE Santé et impact. Le trophée Afrique RSE a été remis dans la catégorie digitale et innovation.

Selon M. Erick Maville, ce prix remis dans le cadre du Forum Africa Santé Expo, s’intéresse à la manière dont les entreprises utilisent leur engagement sociétal pour investir dans des secteurs sociaux comme la santé, l’éducation et la lutte contre le changement climatique.

Le programme Innov’ Keneya a impliqué trois entités, notamment le Programme national de lutte contre le cancer, Roche et Impact Hub Abidjan. C’est la deuxième année qu’à lieu cette distinction, dont les projets soumis à un jury indépendant de huit membres sont sélectionnés selon des critères rigoureux.

Le trophée Afrique RSE Santé 2022 a été réceptionné par le Prof. Innocent Adoubi, directeur du Programme national de lutte contre le cancer. Il a salué l’appui de Roche qui a permis depuis 2011 de mettre en place un système qui donne tous les deux ans la situation épidémiologique du cancer.

« Cette situation épidémiologique nous permet de faire des plaidoyers pour que les décideurs politiques puissent s’y impliquer », a-t-il déclaré, relevant que cela a permis de mettre en place le Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO).